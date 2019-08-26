世界盃》NBA球星們回家打球 世界盃仍大有看頭

亞德托昆波效力希臘隊（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界盃美國隊看似不如以往夢幻，不過以國際角度來看，這次世界盃依然眾星雲集，許多NBA球員們效力自己的國家隊且鬥志高昂，無非想趁今年扳倒美國，將世界金牌帶回家。

美國一線球員大多退出世界盃，然而最佳的國際球員們沒有，NBA今年MVP「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）效力希臘隊，最佳陣容一隊成員約基奇（Nikola Jokic）則為塞爾維亞隊，同樣入選最佳陣容的戈貝爾（Rudy Gobert）回到法國，西班牙的M.加索（Marc Gasol）今年剛幫助暴龍拿下隊史首冠，許多NBA球星們仍然會參與世界盃，不過多數都不是在美國隊。

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塞爾維亞隊約基奇（資料照，美聯社）

世界的水準正在提升，美國隊不再是一堵無法跨越的高牆，塞爾維亞隊約基奇表示：「我們到中國的目標是拿牌。」而塞爾維亞在FIBA更新後的戰力排行中爬升至第一，陣容中有4名NBA球員，而全球共有60名具NBA經驗的球員會參與世界盃，效力美國隊的只有12名。

「很多球隊都有機會擠進奪牌戰，賽況將會很緊張，這對於每支隊伍來說都不容易。」法國隊巴頓（Nicolas Batum）表示，他是今年參賽球員中唯一打過2014世界盃的，他對於比賽抱持期望：「但是每一支球隊，包含我們法國隊，都會努力而戰，試著打出最高水準把獎牌帶回家。」而澳洲隊剛終結美國隊78連勝的紀錄，表示一些水準之上的球隊不再懼怕蟬聯兩屆冠軍的美國隊，「外頭有許多競爭者。」美國教頭帕波維奇（Gregg Popovich）說。

法國隊戈貝爾（資料照，法新社）

美國隊是唯一全NBA球員組成的球隊，不過名單中唯一入選最佳陣容的是沃克（Kemba Walker），外界批評美國隊「陣容脆弱」的評論不斷，認為這一點也不是往年「夢幻隊」的等級，不過西班牙隊教頭、暴龍隊助理教練Sergio Scariolo表示，美國隊球員的薪水讓其他世界盃球員相形見絀，美國對上西班牙的熱身賽先發們在這個賽季可以賺進1.05億美金，以球員價值來看，美國隊球員還是稱霸全世界。

「他們（美國隊）打他們的球，我們打我們的。」塞爾維亞隊教練Sasha Djordjevic於這個月初還撂下狠話：「如果我們對上美國，希望上帝保佑他們。」「字母哥」亞德托昆波也表示願意以MVP換取世界盃冠軍，顯然這次的世界盃對於水準之上的球隊而言意義重大。

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