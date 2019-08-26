MLB》洋基單場3轟擊垮道奇 赫曼勇奪本季17勝

拉梅修首打席就開轟。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基道奇系列賽最終戰，洋基靠著單場三發陽春彈擊垮道奇先發左投克蕭（Clayton Kershaw），以5：1拿下勝利，系列賽取得2勝1敗，接下來洋基將要作客水手隊進行三連戰。

這個系列賽被視為可能的世界大賽前哨戰，洋基在前兩場比賽以1勝1敗取得平手，今天洋基派出陣中勝投王赫曼（Domingo German）迎戰道奇王牌克蕭，赫曼主投6局送出5次三振，僅因佩德森（Joc Pederson）的陽春彈失掉1分，拿下本季第17勝。

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赫曼拿下本季第17勝。（法新社）

洋基的鐵牛棚今天穩定發揮，奧塔維諾（Adam Ottavino）0.2局飆2K，坎利（Tommy Kahnle）0.1局投1K，布里頓（Zack Britton）投1局飆1K無失分，查普曼（Aroldis Chapman）1局飆3K，4人聯手投完3局送出7K無安打，完美守住後段局數。

洋基打線這場比賽面對克蕭雖然慘吞12次三振，但拉梅修（DJ LeMahieu）、賈吉（Aaron Judge）與福德（Mike Ford）各敲1發陽春彈打進3分，第8、9局福德的二壘安打與厄謝拉（Gio Urshela）適時安打也都有1分打點進帳。

賈吉敲出右外野陽春全壘打。（法新社）

洋基單場3發全壘打，單月全壘打數來到61轟，創下大聯盟單月最多全壘打紀錄。

道奇克蕭主投7局飆出12K失3分苦吞本季第3敗，佩德森敲出本季第26轟，是道奇隊今天唯一的1分打點。

洋基隊被克蕭觸身球擊中的游擊手葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius），在第三局因為右肩挫傷退場，經過X光檢查確認結果為陰性，將會被放進每日觀察名單當中。

克蕭苦吞敗投。（今日美國）

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