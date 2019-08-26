MLB》卡本特猛打賞又開轟甩低潮 紅雀四連戰狂轟31分橫掃洛磯

卡本特單場繳出猛打賞還開轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀本週在主場對上洛磯火力全開，今天狂掃15安，2局上灌進6分奠定勝基，卡本特（Matt Carpenter）也力甩低潮，單場繳出3安猛打賞還開轟，紅雀終場以11：4大勝，4連戰狂轟31分橫掃洛磯。

洛磯首局先馳得點，下個半局再靠著漢普森（Garrett Hampson）的陽春砲取得2：0領先，紅雀2局下馬上展開兇猛反撲，一口氣打了12人次，敲出6安和3保送，一舉攻下6分超前。

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卡本特3局下敲出右外野陽春砲，他在8月初歸隊以來表現不盡理想，打擊率只有1成91，不過此役繳出傷癒歸隊後首場3安猛打賞，另有2分打點。

洛磯明星強打艾倫納多（Nolan Arenado）5局上也回敬一發陽春彈，本季第33轟出爐，但仍難挽頹勢，紅雀5、6、7局接連得分，終場以11：4大勝洛磯，4連戰全勝。

高德史密特。（美聯社）

紅雀目前以71勝58負暫居國聯中區龍頭，領先第二名的小熊有2.5場勝差，值得一提的是紅雀8月目前進行22場共取得14勝，高德史密特（Paul Goldschmidt）和歐蘇納（Marcell Ozuna）表現功不可沒，合計貢獻8轟、25打點，歐蘇納長打率更高達5成44，佛雷爾提（Jack Flaherty）單月也繳出4場優質先發，個人近期拉出一波4連勝。

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