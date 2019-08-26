NBA》最好的生日禮物！ 籃網與雷佛特簽下3年16.5億延長合約

雷佛特與籃網隊簽下3年延長合約。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕《ESPN》「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）爆料，籃網將以3年5250萬美元（約新台幣16.5億）續約上個賽季打出脫胎換骨表現的前鋒雷佛特（Caris LeVert）。

8月25日生，剛滿25歲的雷佛特同意了籃網隊的這紙3年延長合約，這張合約將會從2020-21賽季開始，同時也確立了籃網隊2021-22賽季的5名核心球員：雷佛特、杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）、D.喬丹（DeAndre Jordan）與汀維迪（Spencer Dinwiddie）。由於杜蘭特2019-20賽季幾乎確定整季報銷，因此籃網隊最有競爭力的賽季預計會是在2020-21賽季。

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雷佛特在上個賽季打出明星等級的身手，在明星賽前的17場比賽，他出賽28.5分鐘就能拿下16.8分、4.1籃板、4.1助攻，不過他卻在11月時腳踝受到重傷，休養到隔年2月才正式歸隊，整個賽季缺席了42場比賽。

沃納洛斯基認為，雖然雷佛特受到嚴重的傷勢，但他在開季打出的精采表現，以及季後與費城七六人隊，雷佛特系列賽平均能繳出21分的全明星潛能，讓籃網隊願意提早與這名2016年首輪第20順位被選進的球員簽下延長合約。

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