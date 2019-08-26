MLB》甫繳旅美代表作 菊池雄星將與田中將大正面對決

田中將大（左）將對決同袍好手菊池雄星。（資料照，今日美國、美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基在結束與道奇的三連戰後即將轉往西雅圖作客水手隊，雙方日前也公布了預定登板的先發投手，其中後兩戰的對戰組合都非常具有話題，第二戰將上演「日本內戰」由田中將大對決菊池雄星，最後一場則是由派克斯頓（James Paxton）對決老東家，而水手正好派出當時在這場交易案獲得的籌碼薛菲爾德（Justus Sheffield）迎戰。

菊池雄星在面對藍鳥一役投出9局無失分的代表作後，水手隊為了保護他、讓他關機一個禮拜，預定在台灣時間週三早上先發對戰洋基，菊池雄星曾在5月8日在紐約對決過條紋軍一次，當時主投7.2局被敲3安僅失1分，順利拿下生涯第二勝。前輩田中將大上週面對運動家、主投6局被敲8安失5分、苦吞本季第7敗，本季唯一一場面對水手的比賽則是主投6.1局失2分，最後無關勝負，兩位日本投手的對決勢必精彩可期。

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此外，第三戰洋基將推出派克斯頓迎戰老東家水手，轉隊後第一次面對老東家能有什麼樣的成績令人期待。水手隊則是派上前不久才從2A再度拉回大聯盟的新秀薛菲爾德，他前一役面對藍鳥，登板4局就被敲7支安打失3分，表現不算太過理想。

派克斯頓（左）與交易案的另外一位主角薛菲爾德同場對決。（資料照，法新社）

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