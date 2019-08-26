NBA》哈登捐款超過750萬 助休士頓重建籃球場

哈登捐款協助休士頓重建籃球場。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕「大鬍子」哈登（James Harden）已經效力火箭7個球季，不僅是球場上的MVP，場外也持續發揮影響力，他捐出超過24萬美元（約新台幣754萬），協助休士頓市重建因為颶風侵襲而損毀的籃球場，希望能讓孩童放下手機，回歸戶外運動，用實際作為改變休士頓。

哈登出席活動時表示，他在場上是最棒的籃球員，但他也想著、該如何影響世界，希望自己不論在場上或是場下都是傳奇，於是他決定透過自己和母親的基金會，捐錢給休士頓市，協助重建前年因為颶風侵襲而損毀的籃球場。

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當年颶風過後，哈登就曾馬上捐出100萬美元協助賑災，持續付出讓休士頓市長非常感激，稱讚哈登是永遠的MVP，「這就是我們這座城市美麗的地方，當你看到這些運動員，別只把他們看作運動員，他們也是社區的市民，對於社會有所回饋。」

哈登場上場下都想成為傳奇。（資料照，美聯社）

哈登也說，他希望幫助重建籃球場，能讓更多的小孩放下手機，去做更多的戶外活動，認為現在的社群媒體太過氾濫，孩子們再也不出門玩耍，「他們在玩手機和打點動，不，他們得動起來、享受樂趣、當個孩子。球場只是個開始，我的終極目標是要改變休士頓，讓它變得更好。」

「顯然地颶風對這個地區影響甚鉅，這也是我想帶為這個社區、帶來一些正向力量和光線的原因之一，現在只是剛起步，但我們會從這裡出發，幾年後我們能改變這座城市，讓它變成傳奇。」哈登說。

哈登希望小孩放下手機，重回戶外運動。（資料照，法新社）

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