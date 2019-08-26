NBA》巨星坐鎮奪冠期望高 快艇主帥：將是一段艱難的旅程

快艇主帥瑞佛斯。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕快艇今年交易來P.喬治（Paul George）和「可愛」雷納德（Kawhi Leonard），看似是球隊史上最具優勢的狀態，主帥瑞佛斯（Doc Rivers）理所當然地承受高度期待，希望快艇能乘勝追擊，拿下隊史首冠。

瑞佛思曾於2000年獲得NBA年度最佳總教練、2008年率領塞爾提克隊進入總決賽，他似乎已經理出培養一支菁英球隊的公式，不過也了解一切得來不易：「在賽季開打前你想把每一絲的力氣都放在球隊上，排除任何可能成為麻煩的因素、確保你的人員們都準好了、了解自己的角色，這將是一段艱難的旅程，但是一個好的方向。」

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快艇新星P.喬治和「可愛」雷納德。（資料照，法新社）

根據《波士頓環球報》記者Gary Washburn報導，瑞佛思表示：「這無關巨星們的力量，我不在乎那些，而是擁有一支你認為可以奪冠的球隊，領導一支有巨星的球隊但你不相信他們可以奪冠是沒有意義的，這不一樣，我們都看過、相處過、帶過這種球隊，也許你有一名巨星球員但最後還是沒贏球。」

瑞佛思強調：「有了一支冠軍球隊，你仍然要有每次都設法贏球的心態，但在這之外有一個更遠大的目標：你必須要奉獻時間、力氣去讓球員們一起成長、打球、合作，不想做這些的球隊就不會贏，這是事實。」

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