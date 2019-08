MLB》張育成猛敲172公里三壘安！超狂表現登數據網熱搜榜首

張育成今天兩支安打的擊球初速都超過95英哩。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕張育成今天重返大聯盟,擊出生涯首安後再敲出生涯首支三壘安打,這支安打根據資料顯示,擊球初速高達107.3英哩(約172.6公里),他精彩的表現也讓他登上大聯盟數據網站《Fangraphs》的熱搜第一名。

張育成(紅框處)登上熱搜第一名。(圖片取自Fangraphs)

根據大聯盟官方資料顯示,張育成今天面對巴洛(Scott Barlow)擊出的這支三壘安打,擊球初速高達107.3英哩,擊球仰角為36度,飛行距離來到394英呎,是這場比賽擊球初速第6快的一球,也是大聯盟定義的紮實擊球(Barrel)。

請繼續往下閱讀...

張育成今天生涯首安的擊球初速為95英哩,是本場比賽擊球初速第25快的擊球。(今年大聯盟平均的擊球初速為88.8英哩。)

#Indians No. 11 prospect Yu Chang notched his 1st #MLB hit today -- and added a triple.



Here's a closer look at Chang on the @Indians' Top 30 Prospects list: https://t.co/KO5gFwUehh pic.twitter.com/zWcHyHLMJe