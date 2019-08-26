MLB》張育成猛敲172公里三壘安！超狂表現登數據網熱搜榜首

張育成今天兩支安打的擊球初速都超過95英哩。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕張育成今天重返大聯盟，擊出生涯首安後再敲出生涯首支三壘安打，這支安打根據資料顯示，擊球初速高達107.3英哩（約172.6公里），他精彩的表現也讓他登上大聯盟數據網站《Fangraphs》的熱搜第一名。

張育成（紅框處）登上熱搜第一名。（圖片取自Fangraphs）

根據大聯盟官方資料顯示，張育成今天面對巴洛（Scott Barlow）擊出的這支三壘安打，擊球初速高達107.3英哩，擊球仰角為36度，飛行距離來到394英呎，是這場比賽擊球初速第6快的一球，也是大聯盟定義的紮實擊球（Barrel）。

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張育成今天生涯首安的擊球初速為95英哩，是本場比賽擊球初速第25快的擊球。（今年大聯盟平均的擊球初速為88.8英哩。）

#Indians No. 11 prospect Yu Chang notched his 1st #MLB hit today -- and added a triple.



Here's a closer look at Chang on the @Indians' Top 30 Prospects list: https://t.co/KO5gFwUehh pic.twitter.com/zWcHyHLMJe — MLB Pipeline （@MLBPipeline） August 25, 2019

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