12強》為國家隊赴美看選手 王建民坦言比自己在小聯盟更累

王建民（右）目前和中職秘書長馮勝賢（左）在美國各地探訪球員，與效力響尾蛇1A的投手林凱威合影。（馮勝賢提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕前一次披上國家隊戰袍已是2013年經典賽，王建民這次再加入12強國家隊的身分轉換為教練，目前和中職秘書長馮勝賢在美國觀察選手，他坦言比起以前在小聯盟比賽更累。

這次擔任12強國家隊牛棚教練，王建民雖和以往在投手丘上的角色不同，但他用另一種方式為國家隊效力，目前在美國兩個星期內已和馮勝賢走訪10多座城市、觀察10多位球員，收穫豐碩。

請繼續往下閱讀...

但如此密集的訪視行程，就連王建民也快吃不消，在接受電話訪問時直呼：「好累喔！」他表示以前在小聯盟比賽，還可以在一個城市待幾天，不像這次行程緊湊，都待個1、2天就走，而且他還要負責開車。

「像之前從水牛城開到威廉波特，再開到南卡（南卡羅萊納），就開了14、15個小時。」王建民和馮勝賢幾乎是到球場看完球員，再回飯店休息一下，其他時間就在車上度過。

儘管累人，王建民仍努力完成國家隊教頭洪一中交付的任務，此行除了現場觀察球員，和他們交談分享經驗之外，回飯店之後也會再看資料和影片。像建仔今天就到位於南卡北奧古斯塔的巨人1A主場探訪鄧愷威，除了觀察他牛棚練投，也認為他的身體素質很不錯。

此行並未安排探訪目前在大聯盟的台灣投手陳偉殷，王建民則表示因為大聯盟並未開放40人名單球員參賽，這次就把可能參賽，且平常比較沒有機會看到的選手盡可能都去看一看，「偉殷的話，因為他是大聯盟選手，比賽畫面轉播也都看得到。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法