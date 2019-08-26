MLB》轉隊只有心情美麗 鮑爾3局被KO本季最慘 （影音）

鮑爾先發3局遭KO，苦吞本季第11敗。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕儘管轉戰紅人讓他更開心，但先發鮑爾（Trevor Bauer）還需要更多時間適應新球隊，他今天只投3局就被打爆，是近1年個人最短先發，與捕手的搭配也還需要磨合。

鮑爾在交易大限前被送往紅人，與前東家印地安人不歡而散，受訪時表示他在紅人比在印地安人更開心，除了想念幾位隊友和職員，整體來說他到紅人後過得更快樂，並不怎麼想念印地安人，「有時候你處在那個情況，你並不知道你過得有多不開心，直到你離開之後。」

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但今天鮑爾登板先發再度碰壁，有別於前役投出7局11K，他今天對海盜用79球只投3局，是個人自去年9月底從傷兵名單歸隊後的最短先發，丟8分有7分責失平本季最慘，他在印地安人最後一場先發，只投4.1局同樣丟8分有7責失。

鮑爾並不懷念前東家印地安人。（法新社）

鮑爾與捕手的搭配也出現問題，前2局已經2度喊暫停在投手丘上溝通，他表示第一次搭配都會很難熬，「我不習慣他的配球，他也不習慣我的投球，不管賽前溝通再多都一樣，陷入這種狀況就會很辛苦。」

鮑爾今天屢屢無法取得球數領先，只能仰賴四縫線速球試圖拉回劣勢，被海盜逮住爆打8分，有7分都是責失分，鮑爾坦言此役無法如常穩定搶好球，讓他著實陷入苦戰，「小地方沒顧好、後果馬上就來了，搶不到球數領先，就不能在2好球時用變化球吊中打者，要贏球，得顧的小事情可多了。」

總計鮑爾轉戰紅人後，先發5場僅獲1勝3敗，防禦率高達7.62，雖有2次投滿7局責失2分以下，但另外3場都是投不滿5局被打爆，以今天只投3局狂丟8分最慘，5場共計只投26局，送出10次四壞保送還有3次觸身球，挨4轟責失22分。

鮑爾轉戰紅人後屢踢鐵板。（法新社）

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