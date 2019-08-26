桌球》林昀儒奪世巡賽首冠 國際桌總讚「真貨」

林昀儒擊敗前世界球王奧恰洛夫，拿下世界巡迴賽生涯首冠。（資料照，歐新社）



〔體育中心／綜合報導〕18歲桌球「天才少年」林昀儒昨天在捷克公開賽擊敗德國前球王奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），勇奪生涯首座世界巡迴賽冠軍，好表現再度震撼世界桌壇，國際桌球總會（ITTF）官網也撰文盛讚林昀儒是「真貨」。

林昀儒今年表現令人驚艷，先後在中國和香港公開賽奪冠，隨後在阿曼公開賽囊括男單、男雙和混雙冠軍，並在T2鑽石聯賽馬來西亞站捲起台版「林來瘋」，力退中國兩大前任世界球王的馬龍和樊振東爆冷封王。

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林昀儒在本屆捷克公開賽，先是在男雙項目奪下銀牌，隨後也在男單封王，國際桌球總會官網今撰文，標題就用「真貨」（real deal）來形容林昀儒，並稱讚他打球十分冷靜且對很有自信，這些優勢都讓對手難以應付。

「我很高興能拿到生涯首座ITTF世界巡迴賽單打冠軍，」林昀儒表示，準決賽和決賽先後對上德國一哥波爾（Timo Boll）和奧恰洛夫，這兩人過去交手多次，已經熟悉了他們的打法，也很感謝教練的提醒和幫助，「這座冠軍對我而言不會有太多改變，還有很多比賽要打，只會越來越艱辛而已。」

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