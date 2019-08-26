NBA》熱身賽最終場對加拿大 塔圖姆：是場硬戰

塔圖姆（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國隊的三場世界盃熱身賽目前戰績一勝一負，迎戰西班牙隊時取得漂亮的勝利，對上澳洲則吃了敗仗，下一場將對上加拿大，隨後球隊就要前往中國，塔圖姆（Jayson Tatum）則呼籲隊友們不要小看這場比賽：「將是場硬戰。」

美加對戰是世界盃正式賽開打前的最後一戰，如果美國隊能拿下勝利，將會帶來許多所需的動能及信心，根據《MassLive》記者John Karalis，塔圖姆說：「這將是一場硬戰，沒有一場球賽是容易的，尤其是國際等級，每個人都代表自己的國家且為其感到驕傲，所以這並不是場輕鬆的比賽。」塔圖姆希望他的隊友們可以比以往都還要專注。

請繼續往下閱讀...

雖然加拿大隊陣容中只有一名NBA球員，但美國隊過去兩週內失去羅利（Kyle Lowry）、福克斯（De'Aaron Fox）、T.楊恩（Trae Young）和庫茲馬（Kyle Kuzma）等球員，陣容被削弱許多，暴龍總教練納斯（Nick Nurse）領軍的加拿大隊整體還是高於水準，依然很有可能為美國隊帶來許多麻煩。

距離世界盃正式開打只剩幾天的時間，全世界都在關注美國隊的表現，他們在中國將會碰上許多可敬的對手，必須將狀態提升至最高等級才能捍衛冠軍寶座。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法