MLB》傷兵魔咒纏身 洋基開季打線能逃過的只有「他」

洋基今年傷兵累累。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今年深受傷兵所擾，雖然靠著多位奇兵竄出仍擁有強大的進攻火力，但始終固守崗位的大將亦不容被忽視，《紐約時報》 記者華格納（James Wagner）今就撰文指出，從未進過傷兵名單的新星托瑞斯（Gleyber Torres）是本季最重要的中流砥柱。

攤開洋基在3月28日開幕戰的打線就會發現，當時一到九棒只有托瑞斯整季未離開過球隊陣容，除三壘手安杜哈（Miguel Andujar）因右肩關節唇手術確定整季報銷外、一壘手柏德（Greg Bird）也在開季就因足底筋膜炎高掛傷兵、至今尚未歸隊，季初簽來的老將杜洛威斯基（ Troy Tulowitzki）更在日前因健康問題宣布退休，外野手賈吉（Aaron Judge）、賈納（Brett Gardner）也都曾因傷缺陣，史坦頓（Giancarlo Stanton）沃特（Luke Voit）、以及桑契斯（Gary Sanchez）更是兩度進入傷兵名單。

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因此當時的九棒中托瑞斯未曾進入傷兵名單，他目前出賽132場是全隊最多，雖也曾因為核心問題裡短暫缺席過幾場比賽，但不但未進入IL，帶傷期間依舊砲打金鶯、繳出傲人的長打火力。

華格納指出，托瑞斯最可貴的不是只有穩定出賽而已，今年22歲的托瑞斯繳出比去年更加亮眼的表現，是洋基隊史上繼名人堂球星曼托（Mickey Mantle）、迪馬喬（Joe DiMaggio）後，第三位在23歲之前曾入選過兩次以上明星賽的球員。而目前32轟的他，也才在上週繼迪馬喬後成為洋基隊史第二位23歲以前30轟的打者。

除了攻擊上，托瑞斯守備的靈活度也有目共睹，由於小聯盟的主要位置是游擊手，他在葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）受傷期間頂替了游擊位置，然後在「Didi」歸隊後才回到二壘，雖然進階數據上呈現的數字並不出色，但其實這樣的靈活度給了洋基教練團很大的運用空間。華格納也舉今天的例子指出，在「Didi」因右肩挫傷退場後，托瑞斯也馬上遞補了游擊位置。

托瑞斯是洋基本季的中流砥柱。（法新社）

當然托瑞斯的攻擊還是他的最大亮點，本季他在打擊區上顯得更有耐心，除擊球比例上升，三振率下降了5%，「以前在兩好球後，我會很擔心被三振，然後我就真的吞K了，」托瑞斯在受訪時表示，「現在我開始試著享受比賽，好好地利用及揮擊每顆球，三振就是比賽的一部分，我會是著將它降至最低，然後把球打出去。」

賈吉的話或許最適合用來形容本季的托瑞斯。「他是隊上的明星，」「法官」在受訪時說道，「是這支球隊的未來。」

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