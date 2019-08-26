NBA》有「怪物狀元」還不滿足？曝鵜鶘盯上前勇士三冠老將

曾替勇士拿下3座冠軍的伊古達拉，今夏被打包送去灰熊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘隊今年幸運用狀元籤選進「杜克怪物」威廉森（Zion Williamson），還透過交易迎來多位潛力小將，心球季表現相當令人期待。不過美媒爆料，鵜鶘仍沒打算停手，現在傳跟火箭一樣，也看上前勇士3冠老將伊古達拉（Andre Iguodala）。

老將伊古達拉2004年NBA選秀會中，被七六人以首輪第九順位挑中，而他2013年以先簽後換的方式，透過三方交易（勇士、金塊和爵士）轉戰灣區，在為勇士效力的6個球季，拿下3座總冠軍，還在2015年一舉拿下總冠軍MVP。

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勇士在告別杜蘭特（Kevin Durant）後，積極展開補強盼能續建王朝，日前他們將老將「小AI」伊古達拉、現金200萬美元和1枚2024年受保護首輪籤，打包送去灰熊。而儘管已經35歲，但伊古達拉仍是市場上炙手可熱的球員，之前就傳出火箭、湖人甚至快艇在內的多支球隊，都有意追求他，而正在重建中的灰熊，也仍在觀望小AI的市場行情。

而之前美媒報導指出，在眾多想要伊古達拉的球隊中，就數火箭最積極，不過《Bleacher Report》指出，若火箭想換來伊古達拉，最多只能提供兩個首輪簽，但鵜鶘方面應該能送出3個次輪籤法，另外，鵜鶘也可能把D.米勒（Darius Miller）和莫爾（E 'Twaun Moore）一起打包，相較於火箭能讓灰熊拿到更多籌碼。

鵜鶘雖然在今年失去當家明星中鋒戴維斯，不過卻幸運抽到狀元籤挑中名滿全美被譽為「詹姆斯接班人」的怪物狀元威廉森，還透過與湖人隊的交易迎來波爾（Lonzo Ball）、英葛蘭（Brandon Ingram）和哈特（Josh Hart）等三名潛力小將，加上今年第四順位在內的3個首輪選秀籤，還外加2個首輪選秀的交換權，本季相當值得期待。

杜克怪物威廉森。（資料照，法新社）

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