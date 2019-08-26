MLB》張育成雙安表現亮眼 日媒：印地安人救世主

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人台灣好手張育成重返大聯盟後，今天面對皇家就繳出好表現，單場敲2安、還在三壘防區大秀美技，可惜球隊最後在延長賽第10局以8：9輸球。張育成的好表現也吸引日本媒體注意，《Baseball Channel》更形容他是印地安人隊的救世主。

本季繳出20轟的印地安人明星三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez），日前因右手傷勢，被放進10天傷兵名單，因此讓張育成有機會升上大聯盟。

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張育成也把握機會，今天對皇家之戰，不但敲出大聯盟生涯首安、生涯首支三壘安打，另有1次美技守備，目前他在大聯盟7打數有2安，打擊率為0.286。

《Baseball Channel》直接在標題上形容張育成是「在拉米瑞茲缺陣的印地安人救世主」，內文提到，張育成曾在2017年於2A繳出單季24轟成績，本季在3A出賽68場繳出9轟、39分打點、打擊率0.253。張育成也在印地安人《MLB Pipeline》潛力新秀中，排在第11名。

該文指出，張育成原本是游擊手，但印地安人陣中有不動游擊手林多（Francisco Lindor），為了填補拉米瑞茲的空缺，張育成可守三壘。張育成今天共3打數2安2打點，選到1次保送，大聯盟首安、首得點都達成。

該媒提到，印地安人隊目前和美聯中區龍頭的雙城有3.5場勝差，不想再擴大差距，對張育成也有很高的期待，要展現他在小聯盟的長打能力。

張育成今重返大聯盟，繳出2安打好表現。（今日美國）

張育成今重返大聯盟，繳出2安打好表現。（美聯社）

張育成今重返大聯盟，繳出2安打好表現。（法新社）

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