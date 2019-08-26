跆拳道》雅典雙金會東奧奪金希望 朱木炎勉勵：相信自己

2004年雅典奧運金牌陳詩欣（左）、朱木炎（右），今出席國訓中心茶會，和今年東京奧運黃金計畫選手相見歡。（記者黃志源攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕2004年雅典奧運為台灣摘下史上頭兩面金牌的朱木炎、陳詩欣，今出席國訓中心茶會，和今年東京奧運黃金計畫選手相見歡，分享經驗，希望大家在明年也能夠為台灣爭取佳績。

2004年雅典奧運，當時陳詩欣為台灣摘下首面金牌，接著登場的朱木炎也進帳1金，同日進帳2金締造新紀錄。對於後進選手的鼓勵，朱木炎表示，要相信自己還有相信教練、團隊，回憶當時在奧運奮戰的情況，他說：「當然還是會懷疑自己，也有很多壓力來自於媒體，但還是相信自己以及整個團隊。」

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今天在茶會上，朱木炎提到和女拳王陳念琴的小故事，他透露當時陳念琴在2014年獲頒最佳新秀運動員獎時，自己還是頒獎人，看著選手一路成長，到現在是世界第一，且也有機會站上奧運舞台，令他相當感動，朱木炎說：「她（陳念琴）一直以來都很努力，也很正向樂觀，我對她非常有信心。」

至於現階段未有跆拳道選手列在黃金計畫當中，朱木炎表示，或許狀況還不是很理想，但他認為距離奧運還有一段時間，很看好台灣年輕選手，「比賽中還是有可能出現黑馬，只要不放棄，都有機會。」

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