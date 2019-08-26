高球》老爺公開賽週五開戰 陳宇茹拚衛冕

2019 TLPGA暨老爺公開賽於週五在新竹老爺關西高爾夫球場點燃戰火，今舉行賽前記者會。（官方提供）

〔體育中心／綜合報導〕2019 TLPGA暨老爺公開賽於週五在新竹老爺關西高爾夫球場點燃戰火，共108位好手角逐冠軍，台灣女將陳宇茹朝衛冕目標邁進，2016年冠軍林子麒也尋求個人賽史第2冠。

陳宇茹今在記者會表示，很開心再次參加此賽，每次參賽因為最後的名次成績都不錯，所以心情都很好，「老爺關西球場是我的幸運地，今年我會全力以赴，希望有所發揮，再次創造佳績。」

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這場比賽自2002年起創辦至今，是台巡賽歷史最悠久且最具代表性的賽事，今年賽事獎金提高至800萬元，冠軍可得新台幣150萬元，亞軍76萬元。

本屆比賽除台灣好手參加，還有來自中國丶香港丶印尼丶日本、韓國丶馬來西亞丶菲律賓丶新加坡丶泰國的職業女將及10位業餘球員參賽，進行3回合54洞比桿賽。

老爺女子公開賽是台灣許多名將的成長搖籃，培育出很多優秀選手，大會期望這項比賽繼續讓更多的選手一起成長，並進軍國際舞台追求佳績。

老爺球場面積103公頃，是台灣面積最大的高球場之一，本屆比賽球道碼數為 6332碼，果嶺起伏大是其特色，推桿預料是決勝關鍵。

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