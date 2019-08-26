TLPGA暨老爺公開賽》台巡賽歷史最悠久賽事 總獎金再提高

台灣選手陳宇茹將尋求衛冕。（資料照，官方提供）

〔體育中心／綜合報導〕第十七屆「2019 TLPGA暨老爺公開賽」訂於8月30日至9月1日在新竹老爺關西高爾夫球場進行三回合五十四洞比桿賽，有中外十個國家地區一百零八位好手角逐，冠軍可得新台幣150萬元，亞軍76萬元。

台灣選手陳宇茹尋求衛冕；已拿下今年台巡賽兩冠的泰國選手帕琳達（Parinda PHOKAN）追求第三冠；2016年冠軍我國林子麒也尋求本場賽事第二冠。

請繼續往下閱讀...

老爺關西高爾夫球場董事長廖年祈（左）和董事長特助廖憲曜出席記者會和參賽球員合影。（官方提供）

這場比賽自2002年起創辦至今，是台巡賽歷史最悠久且最具代表性的賽事，今年賽事獎金提高至800萬元，是除了共證賽外，台巡賽的第二大賽，由台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）與老爺關西球場共同主辦。

今年在此賽的總獎金由新台幣600萬提高至800萬元，期盼台灣選手能乘勝追擊，把冠軍獎杯留下來。

本屆比賽有來自中國丶香港丶印尼丶日本、韓國丶馬來西亞丶菲律賓丶新加坡丶泰國及台灣計九十八位中外職業女將及十位業餘球員參賽，各地好手除了我國五十三位選手（包括十位業餘選手）以外，另以二十七位泰國選手與十七位日本選手較多。

這場比賽中外好手齊聚，今年台巡賽數站冠軍選手包括拿下日立賽與聲寶賽的泰國選手帕琳達（Parinda PHOKAN）丶台巡及菲巡共證的菲律賓馬尼拉賽冠軍亞皮查婭（Arpichaya YUBOL）與剛拿下泰國女子巡迴賽一站冠軍的泰國球員喬雷達（Chonlada CHAYANUN）都披掛上陣，瞄準冠軍。

（左起）賽務總監駱淑貞、台北老爺大酒店總經理笹谷久雄、TLPGA理事長鄭美琦。（官方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法