羽球》不再悲情！辛度喜獲大賽冠軍 換南韓教練是關鍵

印度一姊辛度。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2019年世界羽球錦標賽落幕，印度一姊辛度（PV Sindhu）接連擊敗台灣一姊戴資穎、中國好手陳雨菲、日本名將奧原希望，成為首位在世錦賽摘金的印度選手。辛度銳變的關鍵就是換了南韓教練金知賢，讓她的攻擊更加全面。

辛度在2016年里約奧運、2017年和2018年的世錦賽，都是獲得銀牌，被外界稱為「最強收銀員」。在本屆的世錦賽之前，辛度今年沒有拿下任何一座巡迴賽冠軍。

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辛度在這屆世錦賽連過五關，生涯首度摘下世錦賽冠軍，幕後功臣之一就是前亞運金牌得主的南韓教練金知賢，雙方在數個月前就合作。

印度一姊辛度。（歐新社）

《BWF》官網日前報導，金知賢認為，教練就像是球員的「醫生」，「辛度很有力量、身材也很棒，但我覺得她必須要開發更多技術。」

金知賢指出，「從她（辛度）的打球方式來看，我覺得不夠聰明。意思是，在頂尖好手層級，這必須是個結合體，像是你的技巧、擊球、以及心理上。她還有很多技術要學，特別是網前、以及假動作，一步步循序漸進。我們正努力提高技術、改變攻擊策略，因為妳無法每次都用相同的戰術。」金知賢直言，如果辛度再用相同的方式打球，世錦賽就沒有機會贏球。

經過數個月的訓練後，辛度在這屆世錦賽展現強大宰制力，除了和戴資穎拚戰3局外，其他都是兩局強壓對手，讓她首獲世錦賽冠軍。

辛度賽後也感謝金知賢的指導，「這次比賽我很專注，當然現在我有了一位新教練-金小姐。過去的幾個月內，我一直在她的指導下訓練。當然我在她的指教下進步很多，我真的非常感謝她。」

印度一姊辛度獲得世錦賽冠軍。（法新社）

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