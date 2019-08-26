羽球》中國隊寫36年來世錦賽最慘紀錄 羽協主席坦言辜負球迷

陳雨菲在女單4強大比分遭辛度慘電，無緣登后。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕2019瑞士羽球世錦賽昨落幕，羽球強權的中國僅在混雙1項拿下1冠，創下該國自1983年來最差成績，中國羽球協會主席張軍難辭其咎，受訪時他坦言中國隊在本屆世錦賽表現得不盡理想，也辜負了國人的期盼。

2020東京奧運積分排名，將從4月29日起，計算至明年4月26日，今年1月新上任的中國羽球協會主席的張軍過去曾在受訪時放話，表示東京奧運中國絕對要在羽球項目抱回5金，不料這次在世錦賽中國隊創下了參加世錦賽36年來最差成績，5個項目僅混雙晉級決賽，最後拿下1金4銅。

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中國羽球協會主席張軍昨在接受《新華社》採訪時表示，中國隊在本屆世錦賽上表現的確不理想，辜負了廣大球迷的期望，但也解釋許多球員都太急躁，希望盡快縮小與對手的差距，結果最後卻適得其反。

中國羽協主席張軍受訪時坦言本屆世錦賽，自家球員表現得並不理想。（圖片取自中國羽協官網）

「從這次比賽可以看出，每個國家、地區的球員水平都有很大的提升，我們也很努力，但還是有問題，辜負了廣大球迷的期望。」張軍說道，「因為大家對我們要求很高，我們也理解，每個隊員也都想獲得好成績。」

張軍也點出這次最不滿意的就是自家選手在4強賽的表現，認為很多時候輸球的原因是「戰術上有缺陷」，點名頭號男雙組合李俊慧/劉雨辰和混雙王懿律/黃東萍都4強時，表現得太過急躁。不過談到中國一姐陳雨菲在女單4強賽，竟大比分遭印度一姐辛度慘電，張軍則替她緩頰，表示比分雖然不好看，但那並不代表是雙方實力有差距，只是陳雨菲沒能好好發揮出自己的水準。

中國羽協主席張軍受訪時坦言本屆世錦賽，自家球員表現得並不理想。（圖片取自中國羽協官網）

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