柔道》勤練「必殺技」 蔡明諺傷癒改良摔法拚奧運

蔡明諺。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2019年世界柔道錦標賽，里約奧運國手蔡明諺，今在男子66公斤級32強戰中碰上烏茲別克強敵阿汗多，最終敗下陣來。蔡明諺表示，「雖僅在32強止步，但遭遇的對手在世界排名都算前面，比賽內容還算滿意。」

蔡明諺說，「這次比賽是有史以來最多人的一次世錦賽。在第三輪的比賽中因為自己的失誤導致比賽輸掉原本很有領先的比賽，讓我學習到寶貴的一課，在這種高強度的賽會當中，一點的失誤都可能會是勝負的關鍵。」

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蔡明諺在里約奧運後進行肩膀手術，復健長達1年半，復出3個月就參加雅加達亞運國手選拔，最終無緣入選國手。

他表示，「之前肩膀動刀到現在已經近三年，都有持續復建，除了一下大角度動作有些許受限外，其他基本上都恢復得不錯，影響程度不大。」

蔡明諺近期也針對技術改良，他透露，「以前的摔法會特別重視手部的動作，現在則會改成運用下半身以及軀幹的力量去攻擊，除此之外也有針對寢技進行訓練，都會在訓練結束之後向隊友請教練習。」

台灣柔道好手楊勇緯昨則在男子60公斤扳倒世界排名第1俄羅斯選手米斯維多巴德傑、里約奧運銅牌烏茲別克的諾茲波夫，最終收下第7名。

楊勇緯表示，「這次的比賽對我來說是一個非常好的經驗。這次的表現感覺很不錯。還好有台北公開賽的磨練，讓我知道自己該修正的地方在哪，才能讓這次的世界盃發揮在水準之上，信心又更強大了，接下來目標就是明年的東京奧運，希望能夠拿下獎牌。」

今年最重要的備戰目標就是爭取奧運參賽資格，目前我國共取得射擊2席、田徑1席、射箭6席及游泳1席參賽席次，柔道也正持續爭取參賽資格。

柔道參賽資格是依據國際柔道總會所公布自2018年5月25日至2020年5月24日期間參加世界錦標賽、大師賽、大滿貫、大獎賽、洲際錦標賽及公開賽等賽事成績之累計積分後，獲得各量級奧運積分排名前18名選手將取得參賽資格；或經由各洲之配額，依奧運積分排名順序亦可取得參賽資格，例如：亞洲區所分配的名額是男、女選手各10名。

此次，世界柔道錦標賽是國際柔道總會列為第一級的賽事，金牌將獲得積分2,000分、銀牌1,400分、銅牌900分，培訓隊為爭取2020東京奧運積分。

本次賽事將由目前位居男子60公斤級世界排名第17名及奧運積分排名第11名的楊勇緯選手、女子57公斤級世界排名第11名及奧運積分排名第13名的連珍羚選手以及男子66公斤級在奧運積分亞洲區排名暫列第8名的蔡明諺選手出征，期盼在即將來臨的世界柔道錦標賽（奧運積分賽）中，持續穩定發揮，全力以赴，爭取最佳成績，累積更多奧運參賽積分。

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