自由車》克服炙熱高溫 蔡雅羽逆勢搶下第二

蔡雅羽代表南寶樹脂車隊参加女子菁英組賽，順利完賽並以第二名的成績進入終點。（蔡雅羽提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2019亞洲登山車巡迴賽第二站，馬來西亞古晉賽事，蔡雅羽代表南寶樹脂車隊参加女子菁英組賽，順利完賽並以第二名的成績進入終點。

蔡雅羽表示，「比賽時天氣比前幾天訓練時還炎熱，一出發前50公尺保持第一順位，但因為小過彎失誤造成拖卡，而被日本國家冠軍反超。」

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她認為，「今天體感溫度約有40度，第一圈的前半圈因為追得太急，造成胃有點不舒服，跟去年底沙巴站出現一樣的狀況，即使全力追平日本選手，但仍消耗太多體力，導致後繼無力，所以希望「保二」的情況下，慢慢把第三名的泰國選手距離拉開。」

本賽事總共5圈，蔡雅羽在第三圈後的狀態緩和許多，跟泰國選手的秒差也從30秒拉至2分鐘，穩著速度，以第二名進終點。

本賽事有來自日本、菲律賓、馬來西亞、泰國、哈薩克、印尼和新加坡等國參戰。而蔡雅羽目前累積積分暫居2019年亞洲登山車巡迴賽的積分排名第1名，下一場賽事將在菲律賓舉行。

蔡雅羽代表南寶樹脂車隊参加女子菁英組賽，順利完賽並以第二名的成績進入終點。（蔡雅羽提供）

蔡雅羽代表南寶樹脂車隊参加女子菁英組賽，順利完賽並以第二名的成績進入終點。（蔡雅羽提供）

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