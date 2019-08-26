體操》「金牌雙雄」李智凱、唐嘉鴻積極備戰 10月世錦賽拚奧運資格

李智凱。（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣體操「金牌雙雄」李智凱、唐嘉鴻今天在高雄國訓中心出席雅典雙金茶會，兩人近期積都極備戰中，將在9月9日先到巴黎大獎賽試身手，目標為10月斯圖加特世錦賽率男子團隊取得前9名，一舉斬獲2020年東京奧運4席滿額門票。

台灣過去只能在個人單項爭取奧運門票，而李智凱、唐嘉鴻從去年亞運奪鞍馬、單槓金牌，加上拿坡里世大運與徐秉謙斬獲團體銀牌，我燃起以團體方式前進奧運的希望。

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專攻鞍馬的李智凱在3月轉攻全能6項，歷經強化體能的魔鬼訓練，成績大幅提升，分別於6月亞錦賽摘金、7月世大運鍍銅。教練林育信認為，李智凱的全能已達一定水準。

專攻鞍馬的李智凱在3月轉攻全能6項，歷經強化體能的魔鬼訓練，成績大幅提升。（記者黃志源攝）

唐嘉鴻因左腳足底肌腱撕裂，亞錦賽、世大運皆放棄全能賽，好在傷勢逐漸好轉，他目標著眼於在世錦賽團體賽、全能賽上陣，教練翁士航指出，唐嘉鴻近期在全能的訓練正常，巴黎挑戰賽將測試整體狀況。

若團隊在世錦賽無緣前9名，李智凱的鞍馬、唐嘉鴻的單槓只要在排名單項前3，依舊能收下東奧門票。至於個人全能賽部分，李智凱、唐嘉鴻也有機會挑戰前12名，能透過此一途徑斬獲奧運資格。

體操選手唐嘉鴻（左）及教練翁士航（右）。（記者黃志源攝）

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