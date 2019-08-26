格鬥》WOTD-ETD 本週六登場 武跆王、格鬥王業餘比賽全升級

選手王郁人。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕今年台灣格鬥元年新賽事WOTD -Enter The Dragon（簡稱WOTD-ETD），在4月進行首場賽事後，8月31日（周六）將在台北紅館進行WOTD-ETD第2站賽事，賽事內容和水準全面升級，進行的武跆王、格鬥王和業餘三大賽事，參與的選手除了台灣的精英選手外，國外選手更擴及到法國、香港、美國、加拿大、捷克等國選手參賽，讓賽事更添國際化、賽事也更具競爭性也更值得觀賞。

從上午率先登場的CTMMAA業餘綜合格鬥積分賽就有32場大戰，其中「有最強工程師」封號的葉俊宏，在今年元月WOTD大賽和香港選手拼戰三回合最終被判定落敗。經過休養和調整後，決定在業餘積分賽重新出發，對上TEAM KMC法國22歲選手Jibril Berrim，對手在法國曾拿下空手道和散打等多個比賽獎牌；接著還有「最強搬運工」莊峻豪要面對來自法國的Cheik Keita；「最強館長」成吉思汗大弟子李冠諭，擁有MMA的6戰全勝戰績將對上首站在業餘積分賽中打敗柔道高手的王郁仁，雙雄對決也將是業餘積分賽最值得關注的比賽。

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莊峻豪。（主辦單位提供）

而在WOTD-ETD賽事中最有特色的「武跆王」對決，武跆王與一般跆拳道不同拿掉選手的護具，以最原始的姿態戰鬥，加上比賽在八角籠內舉行，並鼓勵選手做出更高難度的轉身和跳躍踢擊的動作，讓許多參賽的選手找回昔日傳統護具的年代。

本次武跆王賽事特別安排重現彰師大VS臺師大的精采對戰。個人的武跆王對決，其中有一場女子62公斤級的雙嬌對決賽，其中曾是2009年香港東亞運銅牌孫愛奇迎戰代表詠瓅運動工作室的老將張詠渝，兩人已是十多年老戰友，同時屆時都會有一群龐大的粉絲團到現場助陣。

武跆王賽事。（主辦單位提供）

最後壓軸的3場「格鬥王」大賽更是場場精彩，首場由在4月業餘積分賽獲勝的「暴風小子」青柳克明，在5月於日本轉戰首場職業賽就獲得TKO勝利後，這次將首度在台灣上演職業賽將對上韓國新一代格鬥好手洪坰澤；第2場將由剛在California Cage Wars拿下145磅冠軍腰帶「影子」吳仲凱對上短小精悍的菲律賓選手Jason Vergara；最後一場將由逐漸以「麻努」為藝名轉戰台灣綜藝界的「瑞士格鬥天才」仁飄零接受來自澳洲David Gillies戴子勳的挑戰。

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