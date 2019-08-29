MLB》釀酒人扳倒分區龍頭紅雀 力拼國聯外卡席次

釀酒人先發萊爾斯主投5.1局送出9次三振僅失1分，摘本季第9勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人主場以4：1擊退來訪紅雀，避免系列賽遭橫掃，釀酒人先發萊爾斯（Jordan Lyles）主投5.1局送出9次三振僅失1分，加上中日混血強打新秀K.日浦（Keston Hiura）2支安打3打點力挺，順利摘本季第9勝。

萊爾斯7月底從海盜回到前東家釀酒人力拼季後賽資格，6局上挨寇頓（Kolten Wong）的陽春砲是他此役唯一失分，轉隊至釀酒人後替球隊先發6場比賽，連同今日勝投在內摘4勝，32.1局投球被敲21支安打，失掉9分自責分，有32次奪三振，防禦率2.51。

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6局上，寇頓擊出陽春砲，本季個人第10轟。（法新社）

釀酒人打線就屬連三天扛四番的K.日浦表現最為出色，1局上內野滾地出局，送回壘上隊友，替球隊先馳得點，4局上面對紅雀先發佛雷爾提（Jack Flaherty）夯出一發陽春砲，本季個人第16轟出爐，8局上，左外野二壘安打替球隊添進1分保險分，此役，他4打數2安打3打點，打擊率來到0.304。

中日混血強打新秀K.日浦4打數2安打貢獻3打點。（USA TODAY Sports）

另外，明星重砲穆斯塔卡司（Mike Moustakas）在此系列賽首戰一次守備時傷及左手，目前仍腫脹疼痛，無法接球甚至揮棒，好消息是沒有骨折，但下個系列賽對小熊能否復出仍成疑。

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