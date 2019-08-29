日職Live》王柏融4支0還有守備瑕疵 火腿慘遭西武橫掃

第九局

9局下，王柏融在1出局後上場打擊，面對西武終結者增田達至，敲出中外野飛球出局，本場比賽4支0，打擊率.263。田中賢介代打吞下再見三振，火腿終場2：5落敗，三連戰遭到橫掃。

9局上，火腿派上秋吉亮，被山川穗高敲出陽春砲，本季第38轟，西武5：2領先。下一棒佐藤龍世敲出界外球，王柏融與三壘手近藤健介都想去接這球，卻意外讓球落地，下一球佐藤龍世再度敲出界外球，這回近藤健介自己接殺。

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第七局

清宮幸太郎、渡邊諒接連安打，無人出局一二壘有人的大好機會，王柏融卻敲出三壘界外飛球被接殺。這時鏡頭也拍到，昨天和今天都來看球的北海道王柏融阿嬤粉絲面露失望。

下一棒栗山監督換上橫尾俊建代打宇佐見真吾，結果橫尾被觸身球砸到，火腿擠成滿壘。平沼翔太敲出投手前滾地球，三壘往本壘跑的清宮出局。西武投手小川龍也投出暴投送分，火腿追成2：4。西川遙輝獲保送，大田泰示在滿壘情況敲出游擊方向滾地球。

第五局

5局下，王柏融在二壘有人時上場打擊，敲出左外野飛球被接殺。下一棒宇佐見真吾敲出游擊方向滾地球，二壘的渡邊諒跑三壘出局。平沼翔太敲出安打，火腿攻佔一二壘。西川遙輝遭到三振，火腿無功而返。

5局上，西武強打捕手森友哉連兩天開轟，西武4：1領先。

第四局

4局下，大田泰示首棒上來打擊就敲出左外野又高又遠的陽春砲，本季第18轟，火腿追成1：3落後。

4局上，山川穗高在二壘有人時敲出適時安打，西武3：0領先。王柏融在本局接殺了木村文紀擊出的左外野平飛球。

第三局

金子侑司敲安打、秋山翔吾滾地球造成火腿三壘手近藤健介失誤、森友哉選到四壞球保送，中村剛也在滿壘時敲出2打點安打，西武2：0領先。

第二局

王柏融在2出局後上來打擊，難得相中第一球136公里的直球出棒，打到左外野被接殺。

賽前報導

王柏融昨天打出1分打點安打，終止連14打數無安打的乾旱期，不過日本火腿因日落提前裁定輸球，吞下2連敗，今天在北海道地方帶廣球場續戰西武獅，王柏融擔任第七棒、守左外野。

火腿

1（中）西川遙輝

2（右）大田泰示

3（三）近藤健介

4（指）中田翔

5（一）清宮幸太郎

6（二）渡邊諒

7（左）王柏融

8（捕）宇佐見真吾

9（游）平沼翔太

投手：杉浦稔大

西武

1（中）秋山翔吾

2（游）源田壮亮

3（捕）森友哉

4（三）中村剛也

5（指）栗山巧

6（二）外崎修汰

7（一）山川穗高

8（右）木村文紀

9（左）金子侑司

投手：本田圭佑

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