MLB》大谷無懼161公里卡特球敲長打 美媒驚呼：太美了！

大谷翔平首局首打席敲出深遠二壘安打。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使美聯新人王大谷翔平今天對上遊騎兵，首局首打席就把高達161公里的卡特球擊成中外野深遠二壘安打，大谷展現驚人的揮棒力量和速度，令美媒驚呼「實在是太美了！」

天使與遊騎兵之戰，大谷翔平今天擔任第三棒指定打擊，首局首打席面對遊騎兵投手胡拉多（Ariel Jurado）第一球就出棒，把99.8英哩（約161公里）的卡特球推向中左外野深遠二壘安打，本季第17支，擊球初速高達102.7英哩（約165.3公里）。

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專跑遊騎兵的《The Athletic》記者Levi Weaver對此完全看傻了眼，在推特表示：「大谷翔平輕鬆把破百英哩的卡特球擊成反方向長打，我的天啊！這實在是太美了。」

大谷翔平此役4打數1安打，另外吞下1次三振，打擊率仍維持2成97，天使終場以0：3慘遭遊騎兵完封。

大谷翔平。（今日美國）

大谷翔平。（美聯社）

Shohei Ohtani made a double at 1st bat!!

He hit 1st pitch



大谷くん、1打席目から初球を2塁打#大谷翔平



Aug29 nhk pic.twitter.com/cVpXjWZvbP — Roo17 （@goshoheiohtani） 2019年8月29日

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