奧林匹克研討會登場 中華奧會與希臘奧會簽署合作協議

中華奧會與希臘奧會簽署合作協議。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕中華奧會舉辦奧林匹克研討會進入第42屆，今舉行始業式，重現雅典娜獎座，且奧會主席林鴻道和希臘奧會秘書長柯林佩蒂斯（Emmanouil Kolympadis）簽署雙方的合作協議，盼未來透過體育和希臘有更多交流。

中華奧會與希臘奧會簽署合作協議。（記者粘藐云攝）

奧會主席林鴻道今年6月前往希臘領取雅典娜獎，並和希臘奧會交流，他說：「雙方討論完，很快就決定簽署雙方的合作協議。」合作內容包含雙方的教練、選手的交流，未來若有移地訓練需求也能相互合作。

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一年一度的奧林匹克研討會今年在金山青年活動中心舉行，研討主題為「奧林匹克與外交」，邀請國際奧林匹克學院主席克維羅斯（Isidoros Kouvelos）偕同妻子來台並擔任講座與談者，主席夫人蓓可雅妮絲（Theodora Bakoyannis）也將以現任希臘國會議員的身分，將於課程中分享「奧林匹克活動如何在國際外交上扮演正面的角色」。

為迎接2020東京奧運，本次更邀請負責2020東京奧林匹克教育推廣計畫、日本奧林匹克學院副主席真田 久教授，分享日本從國際交流和教育的角度，回顧日本奧林匹克運動的歷史。

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