MLB》3局爆10分生涯最慘 雷神飽受「心魔」所苦（影音）

〔體育中心／綜合報導〕攸關國聯外卡排名關鍵戰役，大都會「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）卻投出生涯最糟先發，賽後受訪直言自己搞砸一切，對自己很失望，也讓球隊失望，已經被心魔折騰多時，喪失能夠制霸投手丘的自覺。

大都會目前在國聯外卡排名第5，本週與排名第2的小熊進行三連戰，是關乎季後賽希望的正面交鋒，大都會首戰輸球，今天換雷神扛先發重任，不料首局就被猛打11人次狂噴6分，撐完3局退場丟了10分，單場9分責失寫生涯最慘。

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大都會總教練卡拉威（Mickey Callaway）賽後表示，首局被打爆後還讓雷神續投，是因為覺得雷神還能投，「如果第1局結束就換掉，他只投了39球，如果他還能回去繼續投，就讓他回去，我覺得Noah第2局還能上、能夠壓制他們，但他沒有。」

對小熊系列賽開打前，大都會只落後小熊2場勝差，但是這兩天直接對決都輸球，讓雙方勝差暴增成4場，雷神賽後形容，看著球隊再度輸球、季後賽希望變更小，感覺真的很糟，對於自己今天的表現，也感到失望透頂。

雷神在國聯外卡關鍵戰，投出生涯最慘先發。（法新社）

「他們逮到我犯的每一個錯誤，今晚彷彿傾盆大雨般崩盤，被對手痛宰成這樣，會讓你整個改觀，真的感覺很差。」雷神說，「我對我自己很失望，我今天有機會上場、幹點大事的，但我讓球隊失望了。」

今天賽前，雷神已經連8場優質先發，雖然帳面成績看似亮眼，但雷神透露其實他從5月初對紅人投出完封勝後，就失去能夠制霸投手丘的支配感，登板時就是會有某種不舒服、動不起來的感覺，今天被小熊打爆，徹底讓這種感覺表露無疑。

大都會比賽後段追了6分，但最後還是以7：10輸球，也讓雷神感覺更難受，「看著隊友上場追分固然很棒，但也讓我感覺更糟，因為我（已經退場休息）再也不能上場、去做我的工作，我的工作就是上去讓對手得分掛蛋，我今天做的完全相反。」

雷神登板失去制霸感，直呼自己讓球隊失望。（美聯社）

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