MLB》「神鱒」腳痠輪休 備戰後天主場對紅襪

神鱒腳痠輪休，備戰後天對紅襪系列賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使「神鱒」楚奧特（Mike Trout）暫居大聯盟全壘打王，今對遊騎兵卻沒先發，球隊以0：3遭完封，神鱒賽後表示右腳有點不舒服，預計後天對紅襪能照常出賽。

「只是有點痠，我禮拜五（台灣時間禮拜六）可以比賽的。」神鱒賽後表示，他上役才剛擊出本季第43轟，以1轟之差暫居大聯盟全壘打王，「已經痠好幾個禮拜了，我都照常上場，能有時間休息挺好的，我們明天也輪休，我也不知道是什麼造成的，但就是會痠，禮拜五應該就會好。」

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天使今天結束遊騎兵系列賽，明天賽程輪空一天，後天開始在主場對紅襪二連戰，總教練阿斯瑪斯（Brad Ausmus）表示，過去這幾週，右腳痠痛的問題時不時就會找上楚奧特，「我們只是想讓他休個兩天，讓狀況稍微控制下來，有點像瘀傷，但是是在腳底、不是腳背。」

神鱒今年很有機會再拿美聯MVP，本季至今126場出賽，累積43轟高居大聯盟之冠，另有27支二壘打、100分打點和104分得分，打擊三圍.293/.436/.651。但近6戰遭遇小低潮，24打數僅4安，進帳1轟和2分打點，期間打擊率1成67。

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