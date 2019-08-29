U18世界盃直擊》造價近10億台幣 釜山現代夢公園棒球場華麗亮相（圖輯）

台灣隊明天首戰巴拿馬，將在現代夢公園主球場進行，球場採天然草皮、紅土。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓釜山報導〕U18世界盃棒球賽明天點燃戰火，台灣隊明天早上11點首戰巴拿馬，這屆賽事在韓國釜山機張郡現代夢公園棒球場（Gijang-Hyundai Motor Dream Ballpark）舉行，這座棒球園區有4座棒球場，3年前落成啟用，造價340億韓元（約9.5億台幣），現在就來揭開它的神秘面紗。

現代夢公園主球場，中外野全壘打牆距離為122公尺。（特派記者羅志朋攝）

現代夢公園主球場，左、右外野全壘打牆距離皆為98公尺。（特派記者羅志朋攝）

今天南韓釜山機張郡地區陰雨連綿，球場已蓋上帆布。（特派記者羅志朋攝）

現代夢公園第二球場，明天對巴拿馬之戰結束後，台灣接下來依序對上美國、西班牙、日本、南非，都在這座球場進行，採人工草皮、無紅土。（特派記者羅志朋攝）

現代夢公園第二球場皆採人工草皮，無紅土。（特派記者羅志朋攝）

現代夢公園第二球場，中外野全壘打牆距離為110公尺，比主球場短了12公尺。（特派記者羅志朋攝）

現代夢公園第二球場，左、右外野全壘打牆距離皆為95公尺，比主球場短3公尺。（特派記者羅志朋攝）

現代夢公園第二球場本壘後方區域。（特派記者羅志朋攝）

現代夢公園第三球場，全壘打牆距離、採人工草皮和第二球場一模一樣，預賽台灣在這座球場並無賽程。（特派記者羅志朋攝）

U18世界盃棒球賽事期間都會有救護車在場邊待命。（特派記者羅志朋攝）

球場看台。（特派記者羅志朋攝）

韓國釜山機張郡現代夢公園棒球場配置圖。（特派記者羅志朋攝）

現代夢公園還有一座少棒球場，採天然草皮，一眼望去相當舒適，U18世界盃並無賽事安排在此進行。（特派記者羅志朋攝）

韓國釜山機張郡現代夢公園棒球場入口。（特派記者羅志朋攝）

U18世界盃棒球賽程。（特派記者羅志朋攝）

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