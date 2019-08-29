NBA》再續前緣有譜？ 柯爾公開向柏格特喊話

2014-15賽季勇士奪冠功臣柏格特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士總教練柯爾（Steve Kerr）近日在《每日電訊報》訪談中表示，他個人相當有興趣與柏格特（Andrew Bogut）再續前緣，盼他在結束澳洲聯賽後，能再回到勇士效力。

勇士奪冠功臣柏格特在2017-18賽季遭湖人裁掉，短暫告別NBA舞臺，回到家鄉澳大利亞加盟雪梨國王隊，場均上場30分鐘，貢獻11.4分11.6籃板3.4助攻2.7次阻攻，摘下年度MVP大獎和最佳防守球員，並入選年度一隊，好表現也吸引勇士關注，以底薪與他簽約。

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柏格特在季後賽扮演重要角色，在「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）首輪即受傷報銷的情況下，適時補上中鋒空缺，19場出賽6場先發，場均上場9.4分鐘，2.7分3.9籃板投籃命中率64.9%，帳面表現普通，但他的防守及經驗才是球隊想借重的。

勇士禁區有魯尼（Kevon Looney）及今夏簽約的考利斯坦（Willie Cauley-Stein）坐鎮，五小陣容時則會擺上格林（Draymond Green）。柯爾表示，「柏格特能在澳洲表現如次出色，一部分原因是在家打球，但恢復活力也是一大關鍵，他若能再回到NBA，一定能幫助到球隊。」

柏格特對於重返NBA沒有說死，他曾在4月時表示，「當我打完澳洲聯賽後，若身體狀況良好，且有球隊打電話給我，我將會全力以赴。」

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