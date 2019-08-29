世界青少年射箭錦標賽 蘇思蘋奪下青女組銀牌

新竹之光！新竹市香山高中二年級選手蘇思蘋參加在西班牙舉辦的世界青少年射箭錦標賽奪得世界青年女子組銀牌，優異的表現有如跟隨學姐台灣箭后譚雅婷腳步般，表現優異。（照片由市府提供）

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市香山高中學生蘇思蘋與隊友隋昀瑾、葉昱琛參加日前在西班牙舉行的世界青少年射箭錦標賽，奪下世界青年女子組銀牌，緊隨台灣箭后譚雅婷學姐的腳步，表現出色沉穩，蘇思蘋也期許未來有機會能像譚雅婷般射進奧運，為台灣爭光。

來自香山高中二年級的蘇思蘋，從香山國小到富禮國中，就在射箭領域一展長才，是新竹市從小栽培的選手，14歲就奪下世界盃室內射箭錦標賽最年輕的青女組金牌，今年8月也在亞洲盃射箭賽，奪下反曲弓混雙項目金牌與女子反曲弓個人項目銀牌，並在剛結束的世界青少年射箭錦標賽，奪下世界青年女子組銀牌，穩健的表現讓人讚賞。

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特別的是擔任國家代表隊金牌教練倪大智說，此次還有里約奧運射箭女團銅牌的林詩嘉也擔任教練，藉由她個人豐富的國際賽事體驗，不僅強化團隊的抗壓性、成熟性，林詩嘉也藉由學妹在賽場上的經驗反饋，思索賽場上的各種可能，是個很特別的經驗。

林詩嘉說，雖然這2年因傷而無法入選國家隊，但她並未放棄，希望從帶隊經驗中學到一些東西，並努力調整狀況。同時也肯定學妹蘇思蘋的表現，相信未來的可能性無限。

新竹之光！新竹市香山高中二年級選手蘇思蘋參加在西班牙舉辦的世界青少年射箭錦標賽奪得世界青年女子組銀牌，優異的表現有如跟隨學姐台灣箭后譚雅婷腳步般，表現優異。（照片由市府提供）

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