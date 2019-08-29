NBA》坦言後悔交易林書豪 火箭總管懷念昔日「哈林連線」

林書豪（右）在2012年球季曾與哈登（左）組成「哈林連線」。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕在NBA闖盪9年的31歲台裔後衛林書豪，下季將轉戰中國CBA，重磅加盟北京首鋼，而前東家之一火箭總管莫瑞（Daryl Morrey）稍早也在個人社群媒體上發文，除了祝福林書豪希望他在中國一切順利，坦言後悔把他交易出去，也十分懷念當時後場「哈林連線」的組合。

火箭總管莫瑞稍早發文祝福林書豪，希望他在北京鴨的旅程能夠順利，也提到他知道中國籃協主席姚明一定會好好照顧他。

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接著莫瑞也坦言，當初因為想得到波許（Chris Bosh），為了空出薪資空間，只好交易掉林書豪，然而送走了豪小子，最後他們卻也沒能得到波許，這實在讓他非常後悔。

而最後莫瑞也分享了林書豪過去效力火箭時，一次地板球妙傳，助攻哈登雙手爆扣的精華影片，表示自己相當懷念當時「哈林連線」後場的後場組合。



林書豪2012與火箭簽下3年2510萬美金合約，同年效力雷霆的明星後衛「大鬍子」哈登（James Harden）也來到休士頓，成了球隊新一哥，和林書豪組成「哈林連線」。

不過兩人合作兩個球季後，火箭為節省新資空間選擇交易林書豪，他離開火箭後，依序效力湖人、黃蜂、籃網、老鷹，上季轉戰暴龍收下生涯首冠，不過今夏卻乏人問津，最終選擇遠赴中國CBA，加盟北京首鋼。

火箭總管莫瑞今在微博上發文祝福林書豪在中國一切順利，也坦言自己很後悔當初交易他。（圖片取自莫瑞微博）

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