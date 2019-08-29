中職Live》林安可敲關鍵逆轉安打 統一獅力克兄弟

第九局

九局上，陳韻文續投，詹子賢擊出右外野飛球出局，張志豪擊出中外野安打，岳東華敲三遊穿越安打，但高宇杰擊出再見雙殺打。比賽結束，統一獅以4：2擊退中信兄弟。

林安可敲出致勝安。（記者黃志源攝）

第八局

八局下，一出局後鄧志偉保送上壘，陳柏豪接替投球，陳鏞基遭到三振後，吳桀睿敲出安打，獅隊二人出局攻佔一、二壘。隨後林安可補上一分打點安打，幫助統一獅超前比分。陳柏豪發生暴投，三壘跑者回本壘得分，下一棒莊駿凱擊出三壘平飛球出局。

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統一獅林安可在８局下擊出超前安打。（記者黃志源攝）

八局上，吳東融擊出場地安打，王威晨犧牲短打，跑者上到二壘。林書逸遭到三振，陳韻文登板投球，林智勝同樣吞下三振。

第七局

七局下，鄭凱文接替投球，林安可率先擊出安打，莊駿凱成功犧牲短打，楊家維擊出左外野飛球出局，林安可上到三壘。下一棒林祐樂擊出一分打點二壘安打，獅隊追平比分。林靖凱擊出右外野安打，但林祐樂在本壘前遭觸殺。

七局上，彭政閔率先敲安，林智勝敲外野飛球出局後，詹子賢與張志豪保送上壘，形成滿壘。黃竣彥接替投球，下一棒岳東華擊出二分打點逆轉安打，中信取得2：1領先。蘇緯達遭到三振，王勝偉敲外野飛球出局。

彭政閔在７局上擊出一壘安打。（記者黃志源攝）

彭政閔擊出安打。（記者黃志源攝）

彭政閔在７局上最後一個打席擊出安打上壘。（記者黃志源攝）

彭政閔7局上最後一個打席敲出安打，退場休息高舉頭盔向球迷致意。（記者黃志源攝）

彭政閔向家鄉球迷致意。（記者黃志源攝）

彭政閔單場敲雙安。（記者黃志源攝）

高雄市長韓國瑜頒給彭政閔榮譽市民證書。（記者黃志源攝）

第六局

六局下，林靖凱敲三壘滾地球出局，蘇智傑擊出二壘滾地球出局，下一棒鄧志偉保送上壘，陳鏞基擊出一壘安打，獅隊攻佔一、二壘。王鴻程接替投球，吳桀睿遭到三振。

六局上，獅隊林其緯接替投球，王勝偉遭到三振，吳東融同樣遭到三振，下一棒王威晨擊出外野飛球出局。

彭政閔單場敲雙安。（記者黃志源攝）

第五局

五局下，鄭鎧文與黃恩賜連續遭到三振，下一棒林祐樂敲右外野飛球出局。

五局上，張志豪敲二壘滾地球出局，岳東華擊出三壘滾地球出局，黃鈞聲遭到三振。

第四局

四局下，二出局後吳桀睿擊出三壘方向安打，加上三壘手王威晨發生失誤，打者上到得點圈。但下一棒林安可遭到三振。



四局上，彭政閔敲遊擊滾地球出局，林智勝擊出右外野飛球出局，詹子賢遭到三振。中信兄弟三上三下。

蘇智傑首局開轟。（記者黃志源攝）

第三局

三局下，林祐樂遭到三振，林靖凱敲遊擊滾地球出局，下一棒蘇智傑同樣擊出遊擊滾地球出局。

三局上，黃鈞聲保送上壘，王勝偉成功犧牲短打，但吳東融遭到三振，下一棒王威晨擊出左外野飛球出局。

第二局

二局下，林安可率先敲出內野安打，鄭鎧文擊出二壘飛球出局，隨後林安可盜壘失敗，黃恩賜擊出游擊滾地球出局。

二局上，詹子賢敲中外野飛球出局，張志豪遭到三振，岳東華擊出內野滾地球出局，中信兄弟三上三下。

兄弟先發投手萊福力。（記者黃志源攝）

第一局

一局下，一出局後蘇智傑轟出中外野陽春砲，本季第23轟出爐。鄧志偉遭到三振，陳鏞基保送上壘，但吳桀睿敲外野飛球出局。

一局上，吳東融保送上壘，王威晨點成界外飛球出局，彭政閔擊出右外野安打，林智勝遭到三振，吳東融遭牽制出局，兄弟留下殘壘。

獅隊先發投手羅里奇。（記者黃志源攝）

兩隊先發打線：

中信兄弟：

1.吳東融 2B

2.王威晨 3B

3.彭政閔 DH

4.林智勝 1B

5.詹子賢 LF

6.張志豪 CF

7.岳東華 RF

8.黃鈞聲 C

9.王勝偉 SS

先發：萊福力

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統一獅

1.林靖凱 2B

2.蘇智傑 LF

3.鄧志偉 1B

4.陳鏞基 3B

5.吳桀睿 DH

6.林安可 RF

7.鄭鎧文 CF

8.黃恩賜 SS

9.林祐樂 C

先發：羅里奇

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