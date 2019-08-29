U18世界盃直擊》「巴拿馬是個謎！」 關鍵一戰交給王牌陳柏毓

台灣教頭周宗志。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓釜山報導〕U18世界盃棒球賽明天開打，台灣明早11點首戰巴拿馬，如果贏球幾乎篤定晉級六強複賽，關鍵一戰，先發重任交給王牌投手陳柏毓。

U18台灣教頭周宗志解釋，兩個月集訓期間陳柏毓幾場練習賽投得不錯，穩定性和壓制力俱佳，直球有速度，變化球控球能力又好，相信陳柏毓能擔此重任。

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這屆賽事大會規定，若投手丟超過105球就得休息4天，周宗志表示，應該會設定讓陳柏毓投100球左右，希望打線能力挺，這樣就可提早下場休息。

陳柏毓。（資料照，記者羅志朋攝）

「巴拿馬是個謎！」周宗志坦言，手上有關巴拿馬的情蒐資料並不多，只知道明天對台灣的先發右投手已被美職巨人隊簽下，最快球速145公里，直球均速138公里，特點是直球比例達7、8成，變化球控制能力欠佳，相信台灣打者有能力做攻擊。

何恆佑日前遭美國投手飆速150公里砸中頭部，經過幾天休息，周宗志透露，何恆佑已無大礙，打擊練習手感還不錯，明天對巴拿馬依然打第一棒、守一壘。

U18世界盃今天舉行賽前記者會，參賽12隊教頭與冠軍金盃合影。（特派記者羅志朋攝）

U18世界盃各國教頭排排坐。（特派記者羅志朋攝）

U18世界盃日本隊教頭永田裕治。（特派記者羅志朋攝）

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