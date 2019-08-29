U18世界盃直擊》台灣隊難題來了 如何適應現代夢公園人工草皮？

現代夢公園第二球場，明天對巴拿馬之戰結束後，台灣接下來依序對上美國、西班牙、日本、南非，都在這座球場進行，採人工草皮、無紅土。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓釜山報導〕U18世界盃棒球賽明天開打，明早11點首戰巴拿馬，今天官方安排台灣隊練球時間為早上8點（台灣時間早上7點），而且是預賽台灣不會在此比賽的現代夢公園第三球場，而非明天首戰巴拿馬的主球場，或是接下來預賽4戰第二球場（採人工草皮）。

現代夢公園主球場為天然草皮，今天台灣隊在人工草皮的第三球場練球，台灣教頭周宗志表示，雖然之前有去日本松山移地訓練，主要就是讓選手適應人工草皮，但今天練球發現，內野彈跳速度更快，球員有點不適應，接球感覺不是那麼好，另外球員今天早上6點就起床，加上昨天一大早搭飛機到這裡，有些疲累。

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台灣隊明天首戰巴拿馬，將在現代夢公園主球場進行，球場採天人草皮、紅土。（特派記者羅志朋攝）

特別的是，現代夢公園主球場中外野全壘打牆距離122公尺，左、右外野全壘打牆距離皆為98公尺，而第二、三球場中外野全壘打牆距離為110公尺，左、右外野全壘打牆距離皆為95公尺，差距不小。

現代夢公園主球場，左、右外野全壘打牆距離皆為98公尺。（特派記者羅志朋攝）

現代夢公園主球場，中外野全壘打牆距離為122公尺。（特派記者羅志朋攝）

周宗志認為，雖然第二、三球場距離較短，但全壘打牆有用網子拉高，這不是太大問題，影響應該還好。

台灣教頭周宗志。（特派記者羅志朋攝）

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