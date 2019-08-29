NBA》球迷連進10球發文挑釁 KD槓網友嗆：連做14年再來嘴

杜蘭特再度槓上網友。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕杜蘭特（Kevin Durant）今夏宣布跳出合約，新球季將改披籃網球衣轉戰布魯克林，日前杜蘭特才因聲援太陽隊少主布克（Devin Booker）在熱身賽被包夾的看法引發爭論，沒想到後續效應延燒，今天杜蘭特為此又跟網友槓上。

太陽球星布克日前在一場熱身賽中不滿遭到對手包夾的影片流出後，掀起籃球界正反兩極熱議，不少球員紛紛表態，籃網球星杜蘭特力挺布克，不但連發10幾條推特和網友激烈討論，當時還怒嗆網友，如果他們不能連續命中7顆「肘區跳投」（Elbow Jumper），那麼他們的意見就根本無關緊要。

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而稍早一名網友表示自己連續投進了10顆肘區跳投，還在個人社群媒體上挑釁寫下：「告訴KD」，並在所配的照片寫下「告訴杜蘭特，我連續投進了10個肘區跳投」。

然而，杜蘭特也不是省油的燈，他馬上在自己的社群媒體上開火，反擊寫下：「好的，從現在開始14年的每天都這麼做再來嘴！」犀利的回應，讓許多隔岸觀火的球迷大呼，「這次KD大勝」。

Good, now do it everyday for 14 years — Kevin Durant （@KDTrey5） August 28, 2019

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