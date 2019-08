NBA》球迷連進10球發文挑釁 KD槓網友嗆：連做14年再來嘴

杜蘭特再度槓上網友。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕杜蘭特(Kevin Durant)今夏宣布跳出合約,新球季將改披籃網球衣轉戰布魯克林,日前杜蘭特才因聲援太陽隊少主布克(Devin Booker)在熱身賽被包夾的看法引發爭論,沒想到後續效應延燒,今天杜蘭特為此又跟網友槓上。

太陽球星布克日前在一場熱身賽中不滿遭到對手包夾的影片流出後,掀起籃球界正反兩極熱議,不少球員紛紛表態,籃網球星杜蘭特力挺布克,不但連發10幾條推特和網友激烈討論,當時還怒嗆網友,如果他們不能連續命中7顆「肘區跳投」(Elbow Jumper),那麼他們的意見就根本無關緊要。

而稍早一名網友表示自己連續投進了10顆肘區跳投,還在個人社群媒體上挑釁寫下:「告訴KD」,並在所配的照片寫下「告訴杜蘭特,我連續投進了10個肘區跳投」。

然而,杜蘭特也不是省油的燈,他馬上在自己的社群媒體上開火,反擊寫下:「好的,從現在開始14年的每天都這麼做再來嘴!」犀利的回應,讓許多隔岸觀火的球迷大呼,「這次KD大勝」。

Good, now do it everyday for 14 years