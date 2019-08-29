NBA》恨不得勇士換主場快搬走 運動家終結者爆粗口飆罵

金州勇士新將從奧克蘭甲骨文球場搬到舊金山大通中心，圖為大通中心。（圖片取自大通中心臉書）

〔體育中心／綜合報導〕金州勇士將在2019-20球季從奧克蘭搬家到舊金山，主場也將從甲骨文球場（Oracle Arena）換成大通中心（Chase Center），而大聯盟運動家隊跟勇士在奧克蘭當了許多年鄰居，不料勇士搬家，運動家終結者不但沒有絲毫不捨，還爆粗口飆罵，認為對方非常忘恩負義，所以恨不得他們早點離開。

1962年勇士從東岸大搬家到西岸，成為舊金山勇士，曾在舊金山南邊的戴利市、舊金山市中心以及聖荷西進行過主場賽事，到1971年，進駐位在奧克蘭的甲骨文球場，而運動家則是自1968年從堪薩斯遷移至奧克蘭後就是使用奧克蘭競技場（Oakland Coliseum）作為主場。

請繼續往下閱讀...

運動家和勇士主場幾十年都這樣緊緊靠著，不過兩隊關係卻不如想像中好。（圖片取自奧克蘭觀光局網站）

儘管兩隊主場幾十年都這樣緊緊靠著，不過雙方的關係卻似乎不如想像中來得好，運動家終結者罕德瑞克斯（Liam Hendriks）今在接受《The Athletic》訪問時不屑地表示，「我一點也不在意勇士隊，他們待我們就像狗屎一樣，所以我們（運動家隊）並不關心他們要去哪。」

罕德瑞克斯2015年底開始在運動家效力，成為球隊牛棚倚重角色，今年球季48場出賽拿下16次救援成功，其中69局投球出現95次三振，防禦率只有1.43，更生涯首度入選明星賽。

罕德瑞克斯痛批勇士忘恩負義。（資料照，法新社）

而罕德瑞克斯親眼見證了勇士連續在2017、2018年風光拿下總冠軍，不過他在受訪時卻絲毫不掩飾對勇士的厭惡，「當勇士戰績悽慘，而運動家表現亮眼時，我們總會贈票給他們幫助他們吸引不少球迷，沒想到現在他們壯大了，卻切斷了我們之間的往來，有夠混帳。所以他們走了，我們一點也不難過。」

罕德瑞克斯隨後更透露，有次當他開車去勇士主場看球時，一名停車場的保全，居然跟他說，「就算你是運動家的大咖球員，也不如勇士的球迷重要」，而當他們氣得想離開的時候，那位保全居然還不讓他們離開停車場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法