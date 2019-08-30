U18世界盃台灣首戰巴拿馬 今日賽事預告與轉播

U18台灣首戰巴拿馬。（資料照，記者廖耀東攝）

自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

U18世界盃棒球錦標賽今天在南韓開打，台灣隊將在中午11點迎戰巴拿馬，台灣隊將先發重任交給王牌投手陳柏毓，若能贏球幾乎篤定晉級六強複賽。關鍵一戰，球迷們記得準時鎖定轉播為台灣小將們加油！

日職例行賽持續進行，下午5點由日本火腿迎戰樂天，火腿派出北浦龍次先發，樂天則推出弓削隼人主投。旅日強打王柏融昨4個打數沒有安打，打擊率降至0.263，此役要力拚谷底反彈，並幫助球隊終止3連敗。球迷們一起打開電視幫大王打氣！

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中職今兩地開打，新莊球場方面，兄弟由赫猛先發對上悍將的羅力，赫猛上役出戰悍將先發7局無失分，而羅力本季對戰兄弟拿下5勝0敗的優質成績，洋投對決，精彩可期。桃園球場部分，獅隊由林子崴先發，猿隊則推出王溢正主投，「姐姐」要尋求本季第12勝，而林子崴則要力拚首勝。

美網進入第五天賽事，男女單方面，「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、西里奇（Marin Cilic）與沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）等名將都將出賽。另外，台灣多名好手也將輪番上陣，喜愛網球的球迷們不要錯過囉！

MLB

07:00 小熊@大都會 FOX體育2台

U18世界盃青棒錦標賽

11:00 巴拿馬@台灣 緯來體育

日職

17:00 日本火腿@樂天 FOX體育2台、FOX體育3台

中職

18:35 中信兄弟@富邦悍將 MOMO綜合台、麥卡貝網路電視、CPBLTV

18:35 統一獅@Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1、麥卡貝網路電視、CPBLTV

美國網球公開賽

23:00 第五天 FOX體育、FOX體育3台

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