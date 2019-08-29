SBL》「選秀小年」狀元是誰？台銀瞄準即戰力前鋒

臺灣師大張峻庭（中）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕第17季SBL選秀會明登場，今年受到達欣退出、衛冕軍勇士轉戰ABL的影響，投入選秀會的新人，無論資歷和星度都是近年最低，也被稱為是「選秀小年」，各隊已作好沙盤推演，期盼能在砂礫中找珍珠，補強即戰力新秀，備戰新球季。

本屆選秀順位依序為台銀、九太、裕隆、璞園和台啤，擁有狀元籤的台銀，決定誰是狀元後，也牽動各隊的佈局。

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擁有狀元籤的台銀正運籌帷幄，主帥陳國維透露，內部已開了多次會議，目前計畫鎖定即戰力前鋒，彌補范士恩離隊的空缺。

本屆報名選秀會具有國手資歷的僅有王柏智、呂威霆、謝育政、豐正凱和林明毅等5人，陳國維坦言，能選得鋒線球員有限，首輪應會先選前鋒，次輪再視各隊挑選的情況而定，但至少會選滿兩輪。

本屆即戰力前鋒包含文化大學莊又齊、台灣師範大學張峻庭和台灣藝術大學張幃翔；另外，義守大學200公分長人呂威霆與國體大台灣125公斤的王柏智，兩人皆具備國手資歷，且進入SBL可能從中鋒轉往前鋒發展，都是狀元的熱門人選。

另外，由陳國維親自推薦，參加本屆選秀194公分的台大醫科高材生劉人豪，也可能成為黑馬。陳國維強調，「新球季我們強調團隊作戰，個人能力並不一定是首選，只要有潛力、肯拚，願意融入球隊體系，都是可能的人選。」

文化大學莊又齊（右）。（資料照，記者陳志曲攝）

台大醫科高材生劉人豪報名參加第17季SBL新秀選秀會。（資料照，主辦單位提供）

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