羽球》世錦賽慘輸辛度 名將教練直指陳雨菲鬥志不足

陳雨菲世錦賽慘輸辛度，依瑟儂恩師謝芝華認為是因為她在場上鬥志不足。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2019年瑞士羽球世錦賽日前落幕，本屆世錦賽在奪金希望陳雨菲於四強遭到印度一姐辛度淘汰後，中國女單已經創下連續6屆與金牌無緣的狀況。而名教練、也是泰國女單一姐依瑟儂恩師的謝芝華，受訪時點名陳雨菲，認為這位中國一姐「場上的鬥志還不夠」。

目前世界排名第2的陳雨菲原有機會攻頂，成為史上第12位球后，不料她在世錦賽4強賽面對印度一姐辛度時，卻表現荒腔走板，完全沒打出該有的競爭力，遭對手慘電，直落二4強止步，也錯失登上球后的機會。

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謝芝華在接受中媒《新浪體育》專訪時，先肯定陳雨菲今年的進步，「今年陳雨菲不但在全英公開賽封后，技巧也大幅精進，已經不會輸給依瑟儂她們了。」但謝芝華話鋒一轉，卻接著點出陳雨菲在這次準決賽中，明顯鬥志不足。

「這次女單4強賽，我原本以為如果依瑟儂戰勝奧原希望，就有機會在決賽中對決陳雨菲，我其實很看好陳雨菲能夠戰勝辛度，畢竟辛度近期戰績並不是特別好，」謝芝華說道，雖然陳雨菲最後以懸殊比數落敗，辛度也封后，但我認為陳雨菲並不是沒有機會贏辛度，只是她在場上的鬥志明顯還不夠。」

謝芝華原看好陳雨菲能戰勝印度一姐辛度晉級。（資料照，法新社）

今年53歲的，當年在俱樂部發掘年僅6歲的依瑟儂，在謝芝華的指導下，依瑟儂逐漸嶄露頭角，2013年世錦賽擊敗球后李雪芮，成為泰國第一位獲得世界冠軍的羽球選手，謝芝華2017年也從中國籍歸化為泰國籍。

而謝芝華也表示，他認為像李玲蔚、韓愛萍這些昔日中國名將，過去在場上打球，那種不服輸、不放棄的精神，是陳雨菲未來該好好學習的。

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