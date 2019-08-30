桌球》「桌壇新恐怖存在！」法媒分析林昀儒三大優點

林昀儒。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣18歲桌球新星林昀儒日前在捷克公開賽奪下個人生涯首座世界巡迴賽冠軍，震撼國際桌壇的好表現也引發許多國外媒體爭相報導，法國媒體《WeSportFr》記者Benjamin Abgrall日前就專文介紹林昀儒，除稱他為桌壇新恐怖存在外，也點出林昀儒的三項優點。

Abgrall以《林昀儒──年輕的台灣新星》為題介紹他的奪冠歷程，文中提到林昀儒先在四強大戰7局拍落德國前球王波爾（Timo Boll），決賽再力退另一位德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），文中也提到能贏下這兩場關鍵比賽後奪得冠軍，林昀儒雖然表示開心，但也坦言這座冠軍不會為他的生涯帶來太多改變，會期待在接下來的路上繼續挑戰更多好手。

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此文中也特別指出，這不是林昀儒第一次與名將交手居於上風，今年他不僅已先後在中國和香港公開賽在混雙項目奪冠，也在T2鑽石聯賽馬來西亞站打敗兩位中國前球王馬龍和樊振東。

Abgrall最後則在文末指出左手持拍的林昀儒在反手拍上擁有精湛的放球點、發球非常有效率，且抗壓性極高、心理上總能通過各種考驗，是未來幾年不容忽視的選手，表示他與16歲的日本好手張本智和，都會是明年東京奧運的看點之一。

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