田徑》「黃金右臂」鄭兆村89公尺05本季最佳 摘鑽石年終賽銀牌寫歷史

「黃金右臂」鄭兆村（右）今日在鑽石年終賽摘銀，與教練薛聖融開心合影。（薛聖融提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣標槍名將「黃金右臂」鄭兆村今日凌晨在瑞士蘇黎世國際田徑總會鑽石聯賽年終決賽，首擲就擲出震懾全場的89公尺05，即使最後一擲遭愛沙尼亞名將柯特（Magnus Kirt）逆轉，以8公分之雖敗猶榮，仍斬獲台灣史上首面鑽石年終賽銀牌，為9月下旬卡達世界錦標賽增添信心。

柯特金牌進帳5萬美元（約156.5萬台幣），鄭兆村的89公尺05，僅次於他生涯最佳91公尺36，去年年終總冠軍德國好手霍夫曼（Andreas Hofmann）以87公尺49鍍銅。台灣過去從來沒有人能在鑽石賽比好比滿，如今鄭兆村證明能與各國好手較量，這面銀牌再度寫下歷史，成為台灣第1人。

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鄭兆村今年4場鑽石賽成績出色，進帳1金、1銀、1銅及第4名，取得總積分26分，與霍夫曼並列第1，進軍總決賽。他日前在英國伯明罕站克服抽筋問題，於最後一擲締造本季個人最佳87公尺75，以大逆轉之姿，成為台灣第一位奪鑽石賽金牌的名將。

鄭兆村前站後轉至日本移訓，這次飛抵瑞士再度拿出優異表現，首擲射出89公尺05，但柯特今年6月以90公尺61，締造今年世界最佳，而他這次最後一擲則以89公尺13，以8公分差距逆轉鄭兆村。

鄭兆村向來只要成績不理想，就選擇踩線使成績無效，因此他第2、3、4擲雖有逾80公尺，卻因踩線而沒成績；裁判在第5擲拒絕讓他踩線，才出現79公尺53。教練薛聖融透露，鄭兆村狀況極佳，首擲就把握機會丟出佳績，「我們面對來自世界各地的好手，我告訴兆村前3擲一定要擲出最佳氣勢，他真的有做到，這場表現沒話說，但柯特的實力真的很棒。」

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