鑽石年終賽》唯一亞洲人「黃金右臂」鄭兆村 用成績讓世界認識他

鄭兆村在國際田徑總會鑽石聯賽年終決賽奪下銀牌。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕標槍名將「黃金右臂」鄭兆村是唯一能參與國際田徑總會鑽石聯賽年終決賽的亞洲選手，面對7名全來自歐洲國家、人高馬大的世界級選手，他毫無懼色以本季最佳、生涯次佳89公尺05，成為台灣首位奪鑽石年終賽銀牌的名將。

不只唯一來自亞洲，177公分的鄭兆村擁有91公尺36亞洲紀錄，本季展現絕佳競爭力，亞洲錦標賽以86公尺72摘金。他眼前目標是能用成績於國際舞台證明自己，經過5場鑽石賽洗禮，共收下1金、2銀、1銅及第4名，表現十分穩定。

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本屆年終賽其他7名選手都來自歐洲，奪金的愛沙尼亞名將柯特（Magnus Kirt）則有191公分，而德國4人參戰，有3名成績顯赫，191公分羅勒爾（Thomas Röhler）是里約奧運金牌、195公分霍夫曼（Andreas Hofmann）是去年年終賽冠軍、188公分維特爾（Johannes Vetter）為2017年世錦賽金牌；190公分捷克選手瓦德萊赫（Jakub Vadlejch）是17年世錦賽銀牌、16年年終賽冠軍；182公分波蘭選手庫洛科斯基（Marcin Krukowski）是該國紀錄保持人。

鄭兆村在國際田徑總會鑽石聯賽年終決賽奪下銀牌。（法新社）

鄭兆村即使高度輸人，憑藉出色爆發力，再次擦亮「亞洲紀錄保持人」招牌。他透露，「這場比賽對手真的都很強，不少選手生涯最佳逾90公尺，或接近90公尺，大家也都比我還要高大，真的蠻恐怖的。」



鄭兆村今日將搭機回到日本訓練，瞄準9月下旬卡達世錦賽，他説：「本季成績比較穩定，讓自己更有信心，我不對世錦賽成績設目標，但一定會全力以赴。」

鄭兆村在國際田徑總會鑽石聯賽年終決賽奪下銀牌。（法新社）

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