MLB》張育成單場雙安展現跑壘拚勁！印地安人橫掃老虎（影音）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人與老虎今天進行系列賽最終戰，印地安人隊靠著克萊文傑（Mike Clevinger）8局10K無失分好投，加上林多（Francisco Lindor）開轟、單場2打點的演出，以2：0完封老虎，系列賽橫掃。台灣好手張育成今天先發出賽打第6棒三壘手，單場有2支安打的好表現。

印地安人第三局就靠著林多的陽春全壘打先馳得點，第七局林多又在滿壘時敲出中右外野方向的高飛犧牲打打回球隊第二分，球隊整場只攻下這2分，不過克萊文傑今天威風八面，主投8局送出10次三振，僅被敲出4支安打，沒有送出保送無失分，聯手終結者韓德（Brad Hand）1局1K的封鎖下，印地安人隊就以2：0完封老虎隊。

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張育成今天在第二局一壘有人時上場打擊，他在2好1壞時敲出中外野飛球出局，4局上張育成在2出局後敲出游擊方向穿越安打，可惜他在佛里曼（Mike Freeman）敲出左外野穿越安打後直衝本壘被老虎美技阻殺出局。

7局上，張育成擊出游擊方向軟弱滾地球，並靠著自己的腳程跑出一支內野安打，8局上，張育成最後一次打擊，他遭到對手Jose Cisnero的內角98英哩速球三振出局，今天張育成4打數2安打，被三振1次，打擊率上升到2成67。

張育成在本壘遭到對手美技阻殺出局。（美聯社）

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