12強》張奕、王柏融有望出征 日媒點名警戒「關鍵王牌」

王柏融和張奕都有機會代表台灣隊出征世界12強賽。（資料照，記者陳志曲攝、取自歐力士官網）

〔體育中心／綜合報導〕備戰年底世界12強賽，體育署昨日召開選訓會議敲定60人名單，雖然暫時沒有公布，但旅日好手「火腿大王」王柏融和棄打從投的歐力士投手張奕都有入列，日媒《Sponichi Annex》報導指出，這兩人有可能會是擊敗日本武士隊的關鍵人物。

張奕在2016年育成選秀第一指名，以外野手身分加入歐力士，去年6月改練投手，今年5月轉支配下，一軍後援2場留下10.80防禦率後被下放二軍，8日重返一軍首度先發技驚四座，繳出6局6K失1分的好投，順利摘下一軍生涯首勝，成為日職史上首位拿下一軍勝投的「育成野手」。在一軍累積2勝1敗，防禦率5.19，目前在二軍調整中。歐力士將在30日後連續進行11場比賽，張奕有望再度重返先發輪值。

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日媒《Sponichi Annex》報導，張奕很有可能是台灣隊先發投手的強力候補人選，如果未來要徵召他的話，歐力士球團將會討論是否願意放行，期待上演育成野手轉戰投手還入選國家隊的勵志故事。

內文也指出，台灣與日本隊在世界12強預賽同在B組，效力日本火腿的「大王」王柏融和張奕都有入選的話，兩人可能將會成為擊敗日本隊的關鍵王牌，不得不提防。

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