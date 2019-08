NBA》超扯！歐尼爾辦動畫比賽 「羞辱性」獎金遭網友罵爆

歐尼爾向動畫師徵求新節目的動畫,誇張的獎金遭到網友砲轟。(圖片擷取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕歐尼爾(Shaquille O'Neal)昨日在自己的推特上貼文,希望徵求動畫師為他的故事作動畫,如果成功入選將能獲得獎金500美元,並登上他的新節目《Shaq Life》,但此則貼文一出卻引發軒然大波,問題就在他給的獎金低到非常誇張。

歐尼爾這篇貼文一出馬上引起多方撻伐,許多人指責他給的金額實在是侮辱動畫,並打算用羞恥性地價碼找尋免費勞工。有網友就表示,如果歐尼爾真的要這樣做,那麼請至少限制年齡為高中生,否則就只是一場免費的勞動騙局。

在遭受到大量的批評之後,歐尼爾馬上釋出了另一則貼文,內容與上則貼文相差無幾,有差別的僅是他表示他聽到了批評,並直接把獎金提高了20倍,來到1萬美元。雖然這個金額獲得了一些稱讚,但馬上也有人發現了問題所在,那就是最終《TNT》與《TBS》家電視台還是會持有這些動畫的所有權利,不管參加者是否中選,一位推特用戶就提醒網友,要參賽者注意自己放棄了什麼東西。

也有人在看到第二則貼文後直接批評歐尼爾,認為他是在知道自己在騙人的情況下,還是打算用低廉的價格來騙取幾乎免費的動畫。另外就算提高了獎金,歐尼爾還是試圖讓所有比賽的失敗者,為他提供免費的動畫。

根據《Deadspin》作者Chris Tohmpson撰文寫道,動畫指標網站《 Get Wright On It》價格顯示,一個自由職業者,做一個44秒的動畫,用最低的品質來製作大概也要2900到47000美元,Tohmpson認為,沒有一個盡力去追求高薪的合法藝術家,會願意去追求歐尼爾的狗屎動畫,以及他那剝削性地獎勵。如果真的有人去投稿他那個動畫的話,將直接成為降低藝術工作者價值的幫兇。

Are you an animator or artist? Visit https://t.co/UnY2lbSeBB to download one of my stories and use it as the inspiration for an original cartoon that YOU draw to life. If selected, you’ll be awarded $500 and your animation will be shown on my new show, Shaq Life. Good luck! pic.twitter.com/l4wo6CBNSp

To all my animators out there, I heard you. I love your work and want you to feel the love. If your cartoon is selected, you’ll be awarded $10,000 and your animation will be shown on my new show, Shaq Life. Can’t wait to see what you got! https://t.co/TKzJu2kWWm pic.twitter.com/BZEaaoSB8S