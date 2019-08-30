U18直擊》球場全壘打牆距離短 中國賽前練打頻開轟

中國打者賽前頻敲全壘打。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓釜山報導〕U18世界盃棒球賽今天開打，大會首戰早上8點半由中國對加拿大之戰揭開序幕，這也是中國自2000年之後，再度參加U18世界盃（原名世青賽）。

今天中國對加拿大之戰，在南韓釜山機張郡「現代汽車夢想園區」第三棒球場進行，該球場採人工草皮，中外野全壘打牆距離僅110公尺，約360英尺，左、右外野全壘打牆距離95公尺，約311英尺，比一般球場短很多。

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第三球場中外野全壘打牆距離僅１１０公尺。（特派記者羅志朋攝）

由於全壘打牆距離短，即使牆高至少6公尺以上，不過今天賽前打擊練習，中國打者仍頻頻把球轟出全壘打牆外，不少中國隊友在旁邊看得入神，直呼:「哇，紅不讓!」

今天早上11點台灣首戰巴拿馬，在「現代汽車夢想園區」主球場進行，採天然草皮，中外野全壘打牆距離122公尺，約400英尺，左、右外野全壘打牆距離98公尺，約322英尺，這是一般台灣職棒球場標準規格。

值得一提的是，「現代汽車夢想園區」第三球場，全壘打牆距離和第二球場相同，台灣隊明天起4連戰依序對上美國、西班牙、日本、南非，全都在球場較小的第二球場進行，投手群可得當心了。

第三球場左、右外野全壘打牆距離為９５公尺。（特派記者羅志朋攝）



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