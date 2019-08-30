MLB》內野界外飛球的高飛犧牲打？ 運動家靠罕見判決險勝

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕運動家今天在客場面隊皇家，9局上運動家靠著罕見的「內野界外飛球的高飛犧牲打」，添得1分保險分，運動家最後就以9：8贏球。

運動家9局上1出局攻占一、三壘，喬瑟夫（Caleb Joseph）擊出三壘方向的界外飛球，皇家三壘手庫斯博（Cheslor Cuthbert）跑到三壘側的運動家休息室時，右手抓住休息室內的樓梯欄杆，才接殺這顆界外飛球。

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庫斯博接殺後整個人跌進運動家的休息室內，三壘審塞格爾（Chris Segal）判定是出局，但認定庫斯博違規，因此壘上跑者都可前進一個壘包，這讓運動家三壘跑者S.布朗（Seth Brown）可回來本壘得分，增添1分保險分。紀錄上是給喬瑟夫內野飛球出局，有1分打點。運動家9局下雖然掉1分，最後仍以9：8險勝。

大聯盟官網報導，根據棒球規則，當一名野手在接殺飛球後，踏出、或是掉落到球場外，除了打擊員外，壘上的每名跑者都可前進一個壘包。

運動家總教練梅爾文（Bob Melvin）賽後表示，當下他就知道這規則，只是不常見到，三壘審判決是對的，這是個很關鍵的判決；S.布朗也說，自己和隊友也都知道這規則。

而庫斯博坦言不知道這項規則，表示當他要接球時，第一反應是抓住休息室內的欄杆，不讓自己掉進休息室內，「當球掉下來時，那是我唯一接的機會。」

運動家投手佩提特（Yusmeiro Petit）後援1.1局無失分，獲本季第4勝。終結者罕德瑞克斯（Liam Hendriks）投1.2局失1分，獲第17次救援成功；皇家投手史帕克曼（Glenn Sparkman）投4.1局失7分，吞本季第10敗。

運動家獲勝。（美聯社）

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